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Спляча красуня: дружина футболіста показала інтимне фото у ліжку

20 березня, 15:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фанати вважають цей пост кращим на її сторінці

Дружина футболіста Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді Ванда Нара опублікувала на своїй сторінці в Instagram дуже пікантне фото. На фото дівчина лежить на ліжку з закритими очима, нібито спить, а в центрі кадру красуються її пишні груди.

У коментарях прихильники красуні пишуть, що це її найкращий пост. Хоча Ванда викладала куди більш інтимні фото.

Ще фото Ванди Мауро Ікарді:

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WAGs Ванда Нара

Джерело: Сегодня|Спорт

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