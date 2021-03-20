Спляча красуня: дружина футболіста показала інтимне фото у ліжку

Дружина футболіста Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді Ванда Нара опублікувала на своїй сторінці в Instagram дуже пікантне фото. На фото дівчина лежить на ліжку з закритими очима, нібито спить, а в центрі кадру красуються її пишні груди.
У коментарях прихильники красуні пишуть, що це її найкращий пост. Хоча Ванда викладала куди більш інтимні фото.
Ще фото Ванди Мауро Ікарді:
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