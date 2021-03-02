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"Ти зводиш з розуму": пишногруда дружина футболіста знає, як змусити залишитися вдома

2 березня, 21:23

Олена Павлова Олена Павлова

Ванда Ікарді знову провокує своїх фоловерів зухвалим фото

Знає, як переконати своїх підписників залишитися вдома під час пандемії коронавірусу, пишногруда телеведуча і модель Ванда Ікарді. Дружина 28-річного нападника "ПСЖ" Мауро Ікарді, а за сумісництвом і його агент опублікувала ще одне зухвале фото. Раніше дружина знаменитого футболіста опинилася на панелі з голими грудьми.

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"Залишайтеся вдома", – підписала фото аргентинка, підкресливши свій шикарний бюст невеликим чорним купальником.

"Я б влаштував собі резиденцію між близнюками", – вульгарно пожартував один з фоловерів. "Ти зводиш мене з розуму", – зізнавався інший.

Зазначимо, що раніше Ванда Нара, яка пережила п'ять кесаревих, роздяглася перед "Барселоною".

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Також ми розповідали, що дружина Мауро Ікарді повністю гола осідлала коня.

Ванда Нара

Ванда Нара / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді відбив модель в іншого відомого футболіста, Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.

Раніше ми писали, що зірка "ПСЖ" має потребу в кисневій масці, але вечері з дружиною не пропускає.

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Дивіться, як Мауро Ікарді забиває за "ПСЖ"

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модель телеведуча ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара
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