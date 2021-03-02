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"Ты сводишь с ума": пышногрудая жена футболиста знает, как заставить остаться дома

2 марта, 21:23

Елена Павлова Елена Павлова

Ванда Икарди снова провоцирует своих фоловеров вызывающим фото

Знает, как убедить своих подписчиков остаться дома во время пандемии коронавируса, пышногрудая телеведущая и модель Ванда Икарди. Жена 28-летнего нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, а по совместительству и его агент, опубликовала еще одно вызывающее фото. Ранее жена знаменитого футболиста оказалась на панели с голой грудью.

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"Оставайтесь дома", – подписала фото аргентинка, подчеркнув свой шикарный бюст небольшим черным купальником.

"Я бы устроил себе резиденцию между близнецов", – пошловато пошутил один из подписчиков. "Ты сводишь меня с ума", – признавался другой.

Отметим, что ранее Ванда Нара, пережившая пять кесаревых, разделась перед "Барселоной".

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Также мы рассказывали, что жена Мауро Икарди полностью голой оседлала лошадь.

Ванда Нара

Ванда Нара / Фото: Instagram

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Напомним, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на семь лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

Ранее мы писали, что звезда "ПСЖ" нуждается в кислородной маске, но ужины с женой не пропускает.

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Смотрите, как Икарди забивает за "ПСЖ"

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модель телеведущая ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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