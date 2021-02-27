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Звезда "ПСЖ" нуждается в кислородной маске, но ужины с женой не пропускает

27 февраля, 12:41

Елена Павлова Елена Павлова

Мауро Икарди перепугал своих фанатов, обеспокоенных его здоровьем

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, который неделю назад отпраздновал 28-летие, сильно напугал своих болельщиков. На странице в Instagram футболист опубликовал фото в кислородной маске и дал повод для разговоров и об операции, и о тяжелой форме COVID-19. Ранее Икарди уснул на самом сексуальном бюсте мирового футбола.

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Фанаты в комментариях были обеспокоены его состоянием. При этом ранее выяснилось, что у Икарди диагностирован гастроэнтерит – заболевание желудочно-кишечного тракта, сообщает Tuttosport. Он проходит процедуры в специальной камере.

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Однако, судя по публикациям жены аргентинца Ванды Нары, футболист идет на поправку. Популярная телеведущая и модель опубликовала в Instagram фото ужина, подписав снимок фразой "Спускайся поесть, Мауро".

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Ранее в феврале Мауро Икарди стал жертвой ограбления. Воры проникли в дом футболиста 30 января, когда он принимал участие в матче чемпионата Франции с "Лорьяном" (2:3).

Смотрите, как Икарди забивал за "ПСЖ"

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