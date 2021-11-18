Розшукується Мессі! Бразильці дотепно потролили Ліонеля

Журналісти посміялися з аргентинця після його невиразної гри у відбірному матчі ЧС-2022 з Бразилією

Мессі проти Бразилії нічого не показав / Фото: Reuters

Ліонель Мессі став об'єктом для жартів телеканалу TNT Sports Brasil після матчу кваліфікації до мундіалю, у якому Аргентина та Бразилія зіграли 0:0. А сам Лео за 90 хвилин нічим особливим на полі не відзначився.

TNT Sports Brasil опублікував у Instagram фото Мессі у стилістиці вестернів з написом "Розшукується", натякаючи на те, що капітана аргентинців не було видно під час Суперкласико.

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Проте, незважаючи на сіру гру Мессі та нічию з Бразилією, Аргентина достроково вийшла на ЧС-2022.

Можливо, причиною нерезультативної гри проти Бразилії стала недавня травма Мессі – зірковий новачок ПСЖ ушкодив коліно.