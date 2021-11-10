Барселона вирішила повернути Мессі

Лише у серпні Ліонель перебрався з Каталонії до Парі Сен-Жермен, але на "Камп Ноу" вже заговорили про його повернення

Хаві і Мессі можуть возз'єднатися / Фото: Getty Images

Барселона може повернути Ліонеля Мессі влітку 2023 року, коли закінчиться його контракт із ПСЖ.

Про це повідомляє Marca.

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Вирішальну роль у камбеку аргентинця на "Камп Ноу" може відіграти призначення тренером Барселони його друга та колишнього партнера – Хаві.

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Цей фактор переважить навіть зіпсовані стосунки між Мессі та президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою.

Зазначимо, що влітку 2023-го Мессі буде вже 36 – як нині Роналду, якому, своєю чергою, пророкують відхід з МЮ, якщо клуб не зможе за підсумками цього сезону пробитися до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мессі пропустив останні матчі в ПСЖ – у Лео виникли проблеми з коліном.

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