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Барселона решила вернуть Месси

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 ноября, 08:50
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Лишь в августе Лионель перебрался из Каталонии в Пари Сен-Жермен, но на "Камп Ноу" уже заговорили о его возвращении
Хави и Месси могут воссоединиться
Хави и Месси могут воссоединиться / Фото: Getty Images

Барселона может вернуть Лионеля Месси летом 2023 года, когда истечет его контракт с ПСЖ.

Об этом сообщает Marca.

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Решающую роль в камбэке аргентинца на "Камп Ноу" может сыграть назначение тренером Барселоны его друга и бывшего партнера по каталонской команде – Хави.

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Этот фактор перевесит даже испортившиеся отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Отметим, что летом 2023-го Месси будет уже 36 – как сейчас Роналду, которому, в свою очередь, прочат уход из МЮ, если клуб не сумеет по итогам нынешнего сезона пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, Месси пропустил последние матчи в ПСЖ – у Лео возникли проблемы с коленом.

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Лионель Месси – вне игры
Лионель Месси – вне игры / Фото: Reuters

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