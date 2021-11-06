5 листопада 19:30
Олександрія 2
Металіст 1925 0
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Повернення легенди: Хаві офіційно очолив Барселону

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 листопада, 08:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Легендарного іспанського футболіста призначено на посаду головного тренера Барселони
Хаві – головний тренер Барселони
Хаві – головний тренер Барселони / Фото: ФК Барселона

Іспанська Барселона на своєму сайті офіційно оголосила про призначення свого вихованця, легенду клубу Хаві на посаду головного тренера команди.

Читайте також: Шевченко повертається до Італії

Реклама

Керівництво каталонського клубу домовилося з Хаві, що він буде очолювати команду до кінця нинішнього сезону та протягом двох наступних.

Раніше іспанець очолював катарський клуб Аль-Садд, але обидві сторони зуміли домовитися про розірвання контракту.

Реклама

Хаві є вихованцем Барселони. Протягом практично всієї кар'єри, з 1998 до 2015 року, він грав за свій рідний клуб.

Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, шість – Суперкубок Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, двічі – Суперкубок УЄФА та двічі – клубний чемпіонат світу.

Реклама

З Аль-Саддом іспанець ставав чемпіоном Катару як гравець і тренер. Також у тренерській колекції Хаві вже є перемоги у Кубку наслідного принца Катару, Кубку шейха Яссіма, Кубку еміру Катару та Кубку зірок Катару.

Хаві покинув Аль-Садд заради Барселони
Хаві покинув Аль-Садд заради Барселони / Фото: Facebook

Зазначимо, що Хаві замінить на посаді головного тренера Рональда Кумана, якого було звільнено через незадовільні результати в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Києві обіграла Динамо з рахунком 1:0 .

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
2:0
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти