Повернення легенди: Хаві офіційно очолив Барселону

Іспанська Барселона на своєму сайті офіційно оголосила про призначення свого вихованця, легенду клубу Хаві на посаду головного тренера команди.

Керівництво каталонського клубу домовилося з Хаві, що він буде очолювати команду до кінця нинішнього сезону та протягом двох наступних.

Раніше іспанець очолював катарський клуб Аль-Садд, але обидві сторони зуміли домовитися про розірвання контракту.

Хаві є вихованцем Барселони. Протягом практично всієї кар'єри, з 1998 до 2015 року, він грав за свій рідний клуб.

Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, шість – Суперкубок Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, двічі – Суперкубок УЄФА та двічі – клубний чемпіонат світу.

Legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV