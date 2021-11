Возвращение легенды: Хави официально возглавил Барселону

Испанская Барселона на своем сайте официально объявила о назначении своего воспитанника, легенду клуба Хави на пост главного тренера команды.

Руководство каталонского клуба договорилось с Хави, что он будет возглавлять команду до конца нынешнего сезона и на протяжении двух последующих.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou

Ранее испанец возглавлял катарский клуб Аль-Садд, но обе стороны сумели договориться о расторжении контракта.

Хави является воспитанником Барселоны. На протяжении практически всей карьеры, с 1998 по 2015 год, он играл за свой родной клуб.

Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, шесть – Суперкубок Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и два раза – клубный чемпионат мира.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV