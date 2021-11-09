Роналду покине МЮ: є вагома причина

Знаменитий португалець попрощається з Манчестер Юнайтед, якщо за підсумками цього сезону команда не проб'ється до Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Про те, що Роналду покине МЮ, якщо клуб не здобуде путівку до Ліги чемпіонів-2022/23, повідомляє Daily Express.

За даними джерела, Кріштіану, якому в лютому виповниться 37, не бажає витрачати останні роки своєї кар'єри на виступи у Лізі Європи.

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Манкуніанці лідирують у своїй групі нінишньої ЛЧ, але в чемпіонаті Англії посідають лише шостий рядок, чого замало для потрапляння до найпрестижнішого єврокубку наступного сезону.

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Зазначимо, що раніше Роналду покинув Манчестер – футболіста та його родину дістали вівці, і португалець переселився до сусіднього графства.

Роналду дістали вівці / Фото: Колаж: Сьогодні

Але тепер Роналду може покинути і МЮ.

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При цьому, схоже, Кріштіану завжди будуть раді в ПСЖ. Тим більше, що нещодавно Шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані, який є братом власника ПСЖ, опублікував у Twitter колаж – на ньому Роналду та Мессі разом у формі парижан.