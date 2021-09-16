Роналду покинув Манчестер! Футболіста дістали вівці

Форвард МЮ Кріштіану Роналду вирішив покинути дорогущий особняк через овець, які заважали спати. Футболіст з сім'єю переселився в сусіднє графство

Кріштіану не довго жив в цьому домі

Ще недавно ми розповідали про красивий будинку, в якому оселився Кріштіану Роналду в Манчестері. А тепер футболіст вирішив змінити місце проживання.

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Після повернення в англійський клуб Роналду разом з подругою Джорджиною і чотирма дітьми оселився в особняку вартістю 6 млн фунтів.

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Однак футболісту і його сім'ї не давав спати шум від овець, яких чимало в цій частині країни. Роналду також висловив стурбованість системою безпеки в будинку.

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Сім'я перебралася в сусіднє графство Чешир, в особняк вартістю вдвічі дешевше. У будинку є басейн, гараж на чотири автомобілі і маленький кінотеатр.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз Кріштіану повторив рекорд Ікера Касільяса. Португалець провів свій 177-й матч у найпрестижнішому єврокубку.