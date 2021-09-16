Роналду покинул Манчестер! Футболиста достали овцы

Форвард МЮ Криштиану Роналду решил покинуть дорогущий особняк из-за овец, которые мешали спать. Футболист с семьей переселился в соседнее графство

Криштиану не долго жил в этом доме

Еще недавно мы рассказывали о красивом доме, в котором поселился Криштиану Роналду в Манчестере. А теперь футболист решил сменить место жительства.

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После возвращения в английский клуб Роналду вместе с подругой Джорджиной и четырьмя детьми поселился в особняке стоимостью 6 млн фунтов.

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Однако футболисту и его семье не давал спать шум от овец, которых немало в этой части страны. Роналду также выразил обеспокоенность системой безопасности в доме.

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Семья перебралась в соседнее графство Чешир, в особняк стоимостью вдвое дешевле. В доме имеется бассейн, гараж на четыре автомобиля и маленький кинотеатр.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов против Янг Бойз Криштиану повторил рекорд Икера Касильяса. Португалец провел свой 177-й матч в самом престижном еврокубке.