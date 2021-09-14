Роналду нокаутував дівчину перед матчем! Що він робить?

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду потрапив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі. Їй знадобилася допомога

Роналду поквапився на допомогу дівчині / Фото: REUTERS

Сьогодні в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед в гостях грає проти Янг Бойз. Також трохи пізніше розпочнеться зустріч Динамо – Бенфіка: онлайн йде вже на нашому сайті.

На розминці перед початком поєдинку стався досить неприємний епізод. Нападник МЮ Кріштіану Роналду потрапив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі.

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Удар був такої сили, що дівчина впала на землю. Їй знадобилася медична допомога.

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До честі Роналду, він відразу ж поспішив до дівчини, щоб дізнатися, як вона себе почуває.

Нагадаємо, що в цьому матчі Кріштіану повторив рекорд Ікера Касільяса. Португалець проводить свій 177-й матч у найпрестижнішому єврокубку.