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15 сентября 22:00
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Интер --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Роналду нокаутировал девушку перед матчем! Что он творит?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
14 сентября, 20:52
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче. Ей понадобилась помощь
Роналду поспешил на помощь девушке
Роналду поспешил на помощь девушке / Фото: REUTERS

Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед в гостях играет против Янг Бойз. Также чуть позже начнется встреча Динамо – Бенфика: онлайн идет уже на нашем сайте.

На разминке перед началом поединка случился довольно неприятный эпизод. Нападающий МЮ Криштиану Роналду попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче.

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Удар был такой силы, что девушка рухнула на землю. Ей понадобилась медицинская помощь.

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К чести Роналду, он сразу же поспешил к девушке, чтобы узнать, как она себя чувствует.

Напомним, что в этом матче Криштиану повторил рекорд Икера Касильяса. Португалец проводит свой 177-й матч в самом престижном еврокубке.

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Динамо
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19
2
Шахтер
7
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16
3
Александрия
7
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14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
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2
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