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Чорноморець --
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Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Інгулець --
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Роналду повторить рекорд Ліги чемпіонів уже на першій секунді матчу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
14 вересня, 19:40
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Португальський форвард в поєдинку проти Янг Бойз в 177-й раз з'явиться на полі в Лізі чемпіонів. Він повторить досягнення Ікера Касільяса
Кріштіану Роналду грає в ЛЧ з 2003 року
Кріштіану Роналду грає в ЛЧ з 2003 року / Фото: REUTERS

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду сьогодні повторить рекорд знаменитого воротаря Ікера Касільяса в Лізі чемпіонів.

У вівторок стартує перший тур групового етапу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Бенфіка.

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Кріштіану потрапив в стартовий склад МЮ на матч проти Янг Бойз. І як тільки суддя дасть стартовий свисток – це буде 177-ма гра португальця в Лізі чемпіонів!

53 рази він виходив на поле у формі Манчестер Юнайтед, ще 101 матч провів за Реал і 23 поєдинки в Ювентусі.

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У Ікера Касільяса 150 матчів за Реал і 27 – за Порту.

Єдиний українець, хто зіграв сотню поєдинків в ЛЧ – це Андрій Шевченко: Динамо (26), Мілан (59) і Челсі (15).

Нагадаємо, Роналду є також найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів – 134 гола.

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А недавно він став найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних. Дивіться, як це було:

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3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
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7
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