Сім спалень і власний кінозал: в якому маєтку буде відбувати карантин Роналду

Втім, відбувати карантин португальцю доведеться у власному особняку вартістю 6 мільйонів фунтів.
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В особняку сім спалень, фітнес-центр, кінозал, гідромасажна ванна, джакузі і басейн, повідомляє dailymail. В таких умовах набагато приємніше відбувати ізоляцію!
Особливості будинку:
- 3 вітальні, кінозал, кабінет
- Кухня для сніданку
- Апартаменти з п'ятьма спальнями
- Апартаменти-лофт на другому поверсі зі спальнею, вбиральнею, вітальнею, ТВ-зоною і кабінетом.
- Двокімнатна прибудова
- Люкс для відпочинку з басейном, тренажерним залом, сауною та джакузі
- Гараж і загін
- Всього близько 23 акрів (близько 9 гектарів)
Фото: jackson-stops.co.uk
Роналду прибув до Англії вчора на приватному літаку в супроводі своєї родини – нареченої Джорджіни Родрігес і дітьми 11-річним Кріштіану Роналду-молодшим, 3-річної Аланою Мартіною, і двійнятами Євою Марією і Матео Роналду, яким по чотири роки.
Як ми писали раніше, в другій і п'ятий день ізоляції Роналду повинен здати тести на коронавірус. У разі негативного результату він зможе приєднатися до команди.
Напередодні Роналду став найкращим бомбардиром в історії національних збірних. Португалець побив рекорд іранця Алі Даеї.