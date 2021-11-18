Разыскивается Месси! Бразильцы знатно потроллили Лионеля

Журналисты посмеялись над аргентинцем после его невыразительной игры в отборочном матче ЧМ-2022 с Бразилией

Месси против Бразилии ничего не показал / Фото: Reuters

Лионель Месси стал объектом для шуток со стороны телеканала TNT Sports Brasil после матча квалификации к мундиалю, в котором Аргентина и Бразилия сыграли 0:0. А сам Лео за 90 минут ничем особым на поле не отметился.

TNT Sports Brasil опубликовал в Instagram фото Месси в стилистике вестернов с надписью "Разыскивается", намекая на то, что капитана аргентинцев не было видно во время Суперкласико.

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Тем не менее, несмотря на блеклую игру Месси и ничью с Бразилией, Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2022.

Возможно, причиной нерезультативной игры против Бразилии стала недавняя травма Месси – звездный новичок ПСЖ повредил колено.