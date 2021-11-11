Такого Мессі ви ще не бачили: перше інтерв'ю з футболістом

Аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз, де розпочинав свою кар'єру Ліонель Мессі, опублікував відео першого післяматчевого інтерв'ю аргентинської легенди.
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У кадрі сором'язливого Мессі запитують про емоції стосовно нагороди найкращому гравцю матчу.
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- Newell's Old Boys – English (@Newells_en) November 5, 2021
A young Lionel Messi говорять після того, як гуляють рішення для Newell & Old Boys. Це може бути його першим ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL
Мессі прийшов у Ньюеллс Олд Бойз, коли йому було шість років. Він забив за молодіжні команди 234 м'ячі у 176 матчах. Це привернуло увагу Барселони, яка привезла 13-річного Лео до Європи в 2000 році.
З Барселоною Мессі 10 разів став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів та по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.