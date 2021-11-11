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Такого Мессі ви ще не бачили: перше інтерв'ю з футболістом

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
11 листопада, 12:24
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Легендарний футболіст розпочинав свою кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз, де дав своє перше інтерв'ю після успішного матчу.
Перший документ з підписом Мессі виставили на аукціон
Перший документ з підписом Мессі виставили на аукціон / Фото: Колаж: Сьогодні

Аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз, де розпочинав свою кар'єру Ліонель Мессі, опублікував відео першого післяматчевого інтерв'ю аргентинської легенди.

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У кадрі сором'язливого Мессі запитують про емоції стосовно нагороди найкращому гравцю матчу.

Мессі прийшов у Ньюеллс Олд Бойз, коли йому було шість років. Він забив за молодіжні команди 234 м'ячі у 176 матчах. Це привернуло увагу Барселони, яка привезла 13-річного Лео до Європи в 2000 році.

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З Барселоною Мессі 10 разів став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів та по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

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