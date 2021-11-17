13 записуємо, Україну тримаємо в думці: всі учасники ЧС-2022

Аргентина стала 13-м учасником ЧМ-2022 після нічиї з Бразилією
Ще один блок кваліфікаційних матчів ЧС-2022 завершено. Стали відомі вже 13 команд, які зіграють у Катарі.
Збірна України також зберігає шанси на мундіаль. Наша команда пробилася у стикові матчі.
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Усі учасники чемпіонату світу:
- Катар – дебют
- Англія – чемпіон (1966)
- Аргентина – Чемпіон (1978, 1986)
- Бельгія – бронзовий призер (2018)
- Бразилія – Чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Німеччина – чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)
- Данія – 1/4 фіналу (1998)
- Іспанія – чемпіон (2010)
- Нідерланди – віце-чемпіон (1974, 1978, 2010)
- Сербія – груповий етап (2010, 2018)
- Франція – чемпіон (1998, 2018)
- Хорватія – віце-чемпіон (2018)
Раніше ми писали, хто потрапив до плей-офф ЧС-2022 від Європи.
Дивіться, як Україна обіграла Боснію у вирішальному матчі кваліфікації:
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