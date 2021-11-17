Підсумки відбору ЧС-2022 у Європі: хто поїде на мундіаль, хто потрапив до плей-офф

Збірна України посіла друге місце та зіграє у стикових матчах за право поїхати на світову першість до Катару

Україна в останньому турі обіграла боснійців / Фото: REUTERS

Груповий етап європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року завершено. Збірна України обіграла Боснію та продовжить боротьбу за путівку на мундіаль.

Безпосередньо на чемпіонат світу від Європи вийшли: Сербія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Данія, Хорватія, Англія, Німеччина, Нідерланди.

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У стикових матчах зіграють: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Польща, Україна, Уельс, Туреччина, Північна Македонія, Австрія (з Ліги націй), Чехія (з Ліги націй).

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Жеребкування відбудеться 26 листопада. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стануть учасниками чемпіонату світу.