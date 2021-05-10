На "Дияволів" грошей не вистачило: Макгрегор веде переговори про покупку іншого клубу

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств намір придбати футбольний клуб. Конор поклав своє око на Манчестер Юнайтед і Селтік, але також відкритий до пропозицій

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор всерйоз задумався придбати футбольний клуб. Після чуток про покупку Манчестер Юнайтед ірландський боєць звернув свій погляд у бік Селтіка.

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"Чесно кажучи, розмова йшла про Селтік. Придбати акції у Дермота Десмонда. Я безумовно зацікавлений в тому, щоб на якомусь етапі обзавестися спортивною командою! І Селтік, і Манчестер Юнайтед – команди, які мені подобаються. Але я відкритий. Я відчуваю, що можу принести клубу велику користь", – відповів Конор своїм підписникам в Twitter.

Макгрегор оголосив про бажання придбати МЮ після того, як стало відомо про крах Європейської Суперліги, одним з учасників якої був клуб. Повідомлялося, що на тлі скандалу з турніром сім'я американських бізнесменів Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій "Червоних дияволів", розглядає варіант з його продажем.

Раніше ми писали, що боєць з Росії напивався з Макгрегором, але грошей із зірки ніколи не брав. Колишній боєць UFC Артем Лобов, який близько дружить із зіркою змішаних єдиноборств Конором Макгрегором, розповів про п'яні посиденьки з ірландцем.