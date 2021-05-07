Заробив більше мільярда кулаками! Найбагатший боксер назвав свої гонорари

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях американець Флойд Мейвезер заявив, що ще кілька років тому став мільярдером. За словами бійця на прізвисько "Манні", в даний час розмір його статку перевищує 1,2 млрд доларів. Раніше кращий боксер сучасності присоромив Мейвезера за бій з блогером.

"Я вже досяг мільярда. Це сталося чотири роки тому. Зараз у мене більше 1,2 млрд. З самого початку, з першого дня знав, що я – кращий в боксі. Я просто знав, що краще за всіх інших боксерів. Боксера краще, ніж я, ніколи не буде", – цитує Мейвезера talkSPORT

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Також 44-річний Мейвезер розповів, скільки заробив за бої з Менні Пакьяо і колишнім чемпіоном UFC Конором Макгрегором: "Назвіть мені ще боксера, який за два бої заробив 650 млн доларів. За бій з Пакьяо я заробив 300 млн, з Макгрегором – 350 млн".

Мейвезер vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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Раніше ми повідомляли, що Флойд Мейвезер повертається на ринг заради бою з блогером Логана Полом у проміжній вазі. А сьогодні на прес-конференції Мейвезер на напав на блогера через бейсболку.