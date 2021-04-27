Макгрегор відмовився битися з Пор'є в напівсередній вазі

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є / Фото: Reuters
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відмовив американському бійцю Дастіну Пор'є, який запропонував ірландцеві побитися в напівсередньому дивізіоні. Раніше двійника Конора посадили до в'язниці.
"Давай зробимо це в напівсередній вазі. Три бої, три різні вагові категорії", – написав Пор'є в Twitter
"Ні", – відповів Макгрегор
Отже, третій поєдинок Макгрегора і Пор'є 10 липня відбудеться в легкій вазі.
Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
Фото: Handout Photo via USA TODAY Sports
Нагадаємо, в першому бою (у вересні 2014 року) ірландець нокаутував американця в першому раунді.
У другому поєдинку (в січні 2021 року) вже Пор'є відправив у нокаут Макгрегора в другому раунді.
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Раніше ми писали, що Макгрегор купив паб, в якому в 2019 році побив пенсіонера. Операція коштувала ірландцеві два мільйони євро.
Відзначимо, що два роки тому Конор вирішив пригостити всіх відвідувачів закладу власним віскі. Коли ж чоловік, який сидів за стійкою, відмовився пити, Макгрегор вдарив його ззаду.
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