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Макгрегор відмовився битися з Пор'є в напівсередній вазі

27 квітня, 12:56

Олег Люлька Олег Люлька

Ірландський боєць не зважився на поєдинок з американцем в новому дивізіоні – вони з'ясують стосунки в легкій вазі. Поки в їхньому особистому протистоянні нічия – 1:1

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є

Конор Макгрегор - Дастін Пор'є / Фото: Reuters

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відмовив американському бійцю Дастіну Пор'є, який запропонував ірландцеві побитися в напівсередньому дивізіоні. Раніше двійника Конора посадили до в'язниці.

"Давай зробимо це в напівсередній вазі. Три бої, три різні вагові категорії", – написав Пор'є в Twitter

"Ні", – відповів Макгрегор

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Отже, третій поєдинок Макгрегора і Пор'є 10 липня відбудеться в легкій вазі.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фото: Handout Photo via USA TODAY Sports
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Фото: Handout Photo via USA TODAY Sports

Нагадаємо, в першому бою (у вересні 2014 року) ірландець нокаутував американця в першому раунді.

У другому поєдинку (в січні 2021 року) вже Пор'є відправив у нокаут Макгрегора в другому раунді.

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Раніше ми писали, що Макгрегор купив паб, в якому в 2019 році побив пенсіонера. Операція коштувала ірландцеві два мільйони євро.

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Відзначимо, що два роки тому Конор вирішив пригостити всіх відвідувачів закладу власним віскі. Коли ж чоловік, який сидів за стійкою, відмовився пити, Макгрегор вдарив його ззаду.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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