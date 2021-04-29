Помста по-ірландськи: Макгрегор купив паб і заборонив туди ходити чоловікові, якого побив

Зірковий боєць змішаних єдиноборств оригінально помстився Десмонду Кіо за конфлікт, що виник між ними деякий час тому. Конор купив паб, де вдарив чоловіка, і заборонив тому його відвідувати

Конор Макгрегор зі своїм сином / Фото: Instagram

Як ми вже писали, нещодавно колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор придбав паб, де побив літнього чоловіка Десмонда Кіо кілька років тому. Ірландець виклав за заклад 1,5-2 мільйони євро. З'ясувалося, що передовсім боєць заборонив Кіо з'являється в закладі. Оце так помста!

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Проте таке покарання не справило враження на Десмонда. Він зізнався, що все одно в паб Конора – ні ногою.

"Я не піду туди, особливо тепер. Не хотів би витрачати гроші в його пабі, чесно. Це мене не стосується, не став би надавати цьому такого значення. Так, у мене там повно друзів, я випивав там близько 14 років. Факт той, що він був неправий, чому звинувачують мене? Це дивно і лицемірно", – розповів чоловік Irish Mirror.

Інцидент стався в 2019 році. Конор вирішив пригостити всіх відвідувачів закладу власним віскі. Коли ж чоловік у віці, який сидів за стійкою, відмовився пити, Макгрегор вдарив його ззаду.