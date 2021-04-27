Найстрашніші травми в UFC: зламані ноги, відірване вухо і гематома на всю голову

Представляємо рейтинг моторошних травм в UFC. Найпопулярніший промоушен зі змішаних єдиноборств знову змусив говорити про свою жорстокості після травми Кріса Уайдмана

Кріс Уайдман / Фото: Getty Images

На турнірі UFC 261 в неділю американський боєць Кріс Уайдман отримав страшний перелом ноги в поєдинку против Юрайя Холла, підтвердивши, що MMA є найжорстокішим видом спорту. TalkSPORT.com зібрав добірку травм в найпопулярнішій промоції змішаних єдиноборств. Увага! видовище не для людей зі слабкими нервами.

Корі Хілл – Дейл Хартт UFC Fight Night 16

Хілл зламав собі великогомілкову і малогомілкову кістки при спробі нанести удар ногою. Його нога зігнулася під неприродним кутом, Він звалився на землю в агонії, а бій був негайно зупинений.

Марк Хомінік – Хосе Альдо UFC 129

Канадець завершив бій з величезна гематомою над правим оком розміром з тенісний м'яч, яка з'явилася після серії ударів від Альдо. Проте, рефері не зупинив бій і дозволив Хомініку продовжити поєдинок, хоч в результаті він і програв.



Фото: Getty Images

Антоніо Родріго Ногейра – Френк Мір UFC 140

Мір опинився зверху на своєму суперникові і застосував прийом, в результаті чого рука Ногейри зігнулася під неприродним кутом і зламалася, перш ніж він постукав по канвасу, сигналізуючи здачу.

Джон Джонс – Чаель Соннен UFC 159

Майбутня легенда MMA тільки набирав хід, а Соннен вже був іменитим бійцем. Проте, Джонс розібрався з 36-річним суперником вже в першому раунді технічному нокаутом, але в процесі отримав страшний перелом пальця на нозі.

Андерсон Сільва – Кріс Уайдман UFC 168

У 2013 році Уайдман шокував публіку, перемігши Сільву в чемпіонському поєдинку. Через шість місяців Сільва мав намір взяти реванш, але в другому раунді при спробі нанести удар ногою отримав подвійний перелом. Моторошні кадри облетіли весь світ. Навряд чи Уайдман тоді підозрював, що подібне може статися з ним через вісім років ...

Леслі Сміт – Джессіка Ай UFC 180

На початку другого раунду Ай завдала Сміт неприємний хук правою і її вухо практично відірвалося, заливши кров'ю щоку спортсменки. Побачивши цю картину, рефері бою зупинив поєдинок.

Алістер Оверім – Жаірзіньо Розенструйк UFC on ESPN

На останніх секундах фінального раунду поєдинку в 2019 році Розенструйк ударом розірвав супернику губу. Рефері змушений був зупинити бій, а Оверіму довелося перенести пластичну операцію, щоб позбутися від жахливого шраму на обличчі.

Джоанна Єджейчик – Вейлі Чжан UFC 248

Єджейчик завершила поєдинок проти Чжан з жахливою гематомою над правим оком. Через гематому голова спортсменки придбала форму трикутника. Вболівальники порівнювали дівчину з інопланетянами. Джоанна повернулася до Польщі і змушена була зробити пластичну операцію.

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