На такі гонорари купимо все! Беринчик сказав, на що витратить гроші від махача

Боксер Денис Беринчик і зірка змішаних єдиноборств Артем Лобов розповіли, навіщо проводять бій на голих кулаках і куди піде їхня зарплата

Артем Лобов і Денис Беринчик / Фото: Спорт сегодня

Напередодні український боксер Денис Беринчик почав розкручувати свій наступний бій і провів дуель поглядів з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим . А сьогодні майбутні суперники, які зійдуться 19 червня в поєдинку на голих кулаках, зустрілися на прес-конференції і розповіли, куди витратять свої гонорари.

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Під час спілкування з бійцями з'ясувалося, що на кону поєдинку ніякого пояса не буде. Однак все скрасять великі гроші.

"У нас будуть такі гонорари, що самі все зможемо купити. Навіщо мені потрібен цей бій? Хочу, щоб гудів інтернет, щоб хайлайти дивився весь світ, я завжди так б'юся – йду вперед. Немає проблем отримати, головне – наваляти. Куди піде гонорар На майбутнє дитини ", – розповів Лобов

Артем Лобов і Денис Беринчик / Фото: Спорт сегодня

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Беринчик зважився на дебют в новому для себе виді єдиноборств з трьох причин: гроші, впізнаваність і популярність в кулачних боях: "А на отриманий гонорар добудую будинок для мами".

Берінчик / Фото: Instagram

Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах по кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

Беринчик в останньому бою в третьому раунді нокаутував чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International в легкій вазі.

Денис Берінчик сходив на риболовлю Відео: Instagram

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