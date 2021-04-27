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Дотримав слова: Конор Макгрегор пожертвував півмільйона дитячій організації Пор'є

27 квітня, 10:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Ірландський боєць Конор Макгрегор стримав слово і пожертвував дитячої організації в США 500 тисяч доларів. Раніше через це у нього стався конфлікт з Дастіном Порье

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор пожертвував 500 тисяч доларів в організацію для дітей Boys & Girls Club of Acadiana, з яким раніше співпрацював фонд майбутнього суперника ірландця Дастіна Пор'є.

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У клубі заявляють, що це пожертва допоможе профінансувати літній табір 2021 року та інші розважальні заходи в цей період, повідомляє tmz.com.

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Нагадаємо, недавно між бійцями виник конфлікт в соцмережах. Пор'є написав, що Конор не дотримав обіцянку перерахувати 500 тисяч доларів його благодійний фонд. Макгрегор відповів, що не зобов'язаний нічого перераховувати, якщо він не знає, куди далі підуть його гроші. А потім і зовсім написав, що бій відміняється. Пізніше Пор'є приніс свої вибачення.

Потім вже UFC підтвердив, що третій бій між Макгрегором і Пор'є відбудеться 10 липня. Бій пройде в рамках шоу UFC 264, який прийме Лас-Вегас.

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благодійність UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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