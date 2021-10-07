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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

На ЧС-2022 за всяку ціну! Казахстан не пустив шість гравців збірної Боснії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 жовтня, 20:14
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На відбірковий матч чемпіонату світу в Казахстан не прилетіли шість футболістів збірної Боснії, їм відмовили у візі з дивної причини
Тренування збірної Боснії у Казахстані. Фото facebook.com/nfsbih
Тренування збірної Боснії у Казахстані. Фото facebook.com/nfsbih

У суботу, 9 жовтня, пройдуть матчі відбіркового турніру ЧС-2022. У нашій групі Казахстан приймає Боснію. Після чого боснійці переїдуть в Україну.

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Теоретично, обидві команди зберігають шанси на друге місце і плей-офф. І Казахстан вирішив полегшити собі завдання. Відразу шість футболістів Боснії не змогли прилетіти в Нурсултан.

Це Саньїн Прчич, Елвіс Шарич, Денніс Хаджикадунич, Даріо Думич, Аді Налич і Юсуф Газибегович, яким не дали візу.

"В одному з паспортів розмиті сторінки, ніби він потрапив у воду, на іншому паспорті немає місця для друку, ще в декількох випадках пізно здали документи на візу", – пояснення Казахстану.

Федерація Боснії вже поскаржилася в УЄФА.

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Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить в плей-офф.

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