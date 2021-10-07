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На ЧМ-2022 любой ценой! Казахстан не пустил шесть игроков сборной Боснии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 октября, 20:14
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На отборочный матч чемпионата мира в Казахстан не прилетели шесть футболистов сборной Боснии, им отказали в визе по странной причине
Тренировка сборной Боснии в Казахстане. Фото facebook.com/nfsbih
Тренировка сборной Боснии в Казахстане. Фото facebook.com/nfsbih

В субботу, 9 октября, пройдут матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В нашей группе Казахстан принимает Боснию. После чего боснийцы переедут в Украину.

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Теоретически, обе команды сохраняют шансы на второе место и плей-офф. И Казахстан решил облегчить себе задачу. Сразу шесть футболистов Боснии не смогли прилететь в Нурсултан.

Это Саньин Прчич, Элвис Шарич, Деннис Хаджикадунич, Дарио Думич, Ади Налич и Юсуф Газибегович., которым не дали визу.

"В одном из паспортов размытые страницы, вроде как он попал в воду, на другом паспорте нет места для печати, еще в нескольких случаях поздно сдали документы на визу", – объяснение Казахстана.

Федерация Боснии уже пожаловалась в УЕФА.

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Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

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