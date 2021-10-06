6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

Введення "червоної зони" у Львові відкладуть заради збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 17:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збірна України проведе відбірковий матч на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини у Львові при глядачах. Статус "червоної зони" Львів отримає відразу після поєдинку
Вболівальників пустять на матч збірної України у Львові
Вболівальників пустять на матч збірної України у Львові / Фото: Reuters

Погіршення епідеміологічної ситуації в країні поставило під питання проведення матчу збірної України у Львові. Навіть було припинено продаж квитків на "Арену Львів".

Читайте також: "Який покидьок Петраков – він повинен на коліна стати": через це не спить вся країна

Реклама

Проте, джерело стверджує, що міській владі вдалося домовитися з керівництвом УАФ про введення "червоної зони" у Львові не з 11 жовтня, як цього просив мер міста Андрій Садовий, а після матчу, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

"Арена Львів"
"Арена Львів" / Фото: ФФУ

В іншому випадку поєдинок Україна – Боснія і Герцеговина довелося б проводити при порожніх трибунах або переносити в інше місто, як це було навесні з поєдинками проти Казахстану та Фінляндії.

Реклама

Нагадаємо Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною 12 жовтня, а 9 жовтня наша команда в гостях зустрінеться з Фінляндією.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

Сьогодні

21:45

Іспанія

2.32

3.18

3.70

Бельгія

Завтра

21:45

Франція

3.19

3.28

2.48

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти