Введення "червоної зони" у Львові відкладуть заради збірної України

Збірна України проведе відбірковий матч на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини у Львові при глядачах. Статус "червоної зони" Львів отримає відразу після поєдинку

Вболівальників пустять на матч збірної України у Львові / Фото: Reuters

Погіршення епідеміологічної ситуації в країні поставило під питання проведення матчу збірної України у Львові. Навіть було припинено продаж квитків на "Арену Львів".

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Проте, джерело стверджує, що міській владі вдалося домовитися з керівництвом УАФ про введення "червоної зони" у Львові не з 11 жовтня, як цього просив мер міста Андрій Садовий, а після матчу, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

"Арена Львів" / Фото: ФФУ

В іншому випадку поєдинок Україна – Боснія і Герцеговина довелося б проводити при порожніх трибунах або переносити в інше місто, як це було навесні з поєдинками проти Казахстану та Фінляндії.

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Нагадаємо Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною 12 жовтня, а 9 жовтня наша команда в гостях зустрінеться з Фінляндією.