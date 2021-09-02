Боснія відбирає очки у Франції і дарує шанс Україні. Все вирішиться в Києві

Збірна Франції несподівано не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому матчі до ЧС-2022. При цьому, французи ще й догравали матч у меншості

Франція не змогла обіграти Боснію / Фото: REUTERS

Діючі чемпіони світу вийшли на поєдинок проти боснійців в якості фаворита, але ще по ходу першого тайму опинилися в ролі наздоганяючих після голу Едіна Джеко.

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Втім, Антуан Грізманн швидко відновив рівновагу на табло і на перерву команди пішли з нічийним рахунком.

А на початку другого тайму французи опинилися в меншості, коли червону картку заробив Жюль Кунде.

Видалення сплутало карти команді Дідьє Дешама. Другу половину гри вони провели набагато слабше і навіть менше володіли м'ячем, ніж гості. У підсумку матч так і завершився нічиєю 1:1.

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Цей результат на руку Україні, яка сьогодні раніше втратила очки в матчі з Казахстаном.

На цей момент Україну і Францію в турнірній таблиці розділяє чотири очки, а в разі перемоги в Києві команда Олександра Петракова впритул наблизиться до лідерів відбіркової групи.

Але для цього обов'язково потрібно вигравати 4 вересня на "Олімпійському"! Нагадаємо, безпосередньо на чемпіонат світу виходить тільки найкраща команда групи.