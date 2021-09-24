На матч України у відборі на ЧС-2022 зупинили продаж квитків: що буде з поєдинком

У зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в Україні продаж квитків на відбірковий матч на ЧС-2022 між Україною та Боснією і Герцеговиною тимчасово припинений

Стадіон "Арена Львів" у Львові / Фото: Facebook

У четвер по всій країні було встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

У зв'язку з цим в УАФ вирішили простежити за динамікою захворюваності, після чого прийняти рішення про відновлення продажу квитків.

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Самому ж поєдинку скасування не загрожує. УАФ зазначає, що всі квитки, придбані раніше, дійсні.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина пройде у Львові на "Арені Львів" 12 жовтня, початок – о 21:45.

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Після п'яти матчів Україна займає друге місце у відбірковій групі D, маючи в своєму активі п'ять очок. Боснія і Герцеговина зіграла чотири гри і заробила три бали.

Раніше ми писали, що Петраков повернув до збірної основного голкіпера Динамо. Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України вніс перші зміни на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу-2022.