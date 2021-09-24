Петраков повернув в команду основного голкіпера Динамо

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України вніс перші зміни на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу-2022

Георгій Бущан викликаний в збірну України / Фото: УАФ

Олександр Петраков перевів з резерву в основну заявку національної команди голкіпера Динамо Георгія Бущана.

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Воротар "біло-синіх" вже відновився після травми спини і встиг зіграти за Динамо в матчі 8-го туру УПЛ з Олександрією (1:0).

Отже, перелік футболістів, які готуються до двох жовтневих матчів відбору на ЧС-2022, тепер складається з 26-ти осіб.

Склад національної збірної України

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Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія) Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

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Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна Чернігів), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро )

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

Національна команда України проведе два матчі відбору на ЧС-2022: з Фінляндією (9 жовтня, Гельсінкі) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня, Львів)

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