Молоді хлопці не знали, куди їдуть. Дружина гравця збірної України захищає російських солдатів

Блогерша Юліанна Чернова вирішила у соцмережах висловитись про ситуацію в Україні.
Почала за здоров'я, а закінчила співчуттям до рашистських потвор, які приїхали в Україну вбивати.
"Давайте не опускатися до рівня кінченої людини, рівня ненависті і бажати смерті та писати різні гидоти росіянам. Наприклад, щоб вони здохли, щоб їм шкіру живцем здерли і таке інше. Зрозумійте, багато хто виконує накази. Багато молодих хлопців не знали куди їдуть, які прийшли до армії та їх відправили типу на навчання, а насправді на війну.
Все – це політичні ігри, скрізь багато фейків. Ми, простий народ, не знаємо, хто за чим стоїть. Ми вже бачимо результати їхніх дій. Це маніпуляція, це розпалювання сварок між близькими", – написала Юліанна Instagram.
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Нагадаємо, що влітку минулого року Чернова вийшла заміж за футболіста Артема Шабанова. Колишній гравець київського Динамо зараз виступає за угорський Фехервар. На його рахунку також два поєдинки за збірну України.
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