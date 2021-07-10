Захисник Динамо одружився на красуні: фото обраниці Шабанова

Дружина Артема Шабанова Юлія / Фото: Instagram
Захисник київського Динамо Артем Шабанов одружився. Обраницею футболіста сала красуня Юлія. "Тепер я офіційно Шабанова", – підписала свої весільні фото дівчина в Instagram.
Втім, медового місяця парі зараз чекати не варто, адже вже сьогодні Шабанов разом з Динамо полетів на другий тренувальний збір до Швейцарії. Ймовірно, відпочинок біля моря доведеться перенести на зимове міжсезоння.
Яскраві фото дружини Артема Шабанова Юлії:
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