Захисник Динамо одружився на красуні: фото обраниці Шабанова

Український захисник Артем Шабанов покінчив з холостяцьким життям. Напередодні нового сезону динамівець зобов'язав себе узами шлюбу з красунею Юлією

Дружина Артема Шабанова Юлія / Фото: Instagram

Захисник київського Динамо Артем Шабанов одружився. Обраницею футболіста сала красуня Юлія. "Тепер я офіційно Шабанова", – підписала свої весільні фото дівчина в Instagram.

Втім, медового місяця парі зараз чекати не варто, адже вже сьогодні Шабанов разом з Динамо полетів на другий тренувальний збір до Швейцарії. Ймовірно, відпочинок біля моря доведеться перенести на зимове міжсезоння.

Яскраві фото дружини Артема Шабанова Юлії:

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