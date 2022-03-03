Молодые мальчики не знали куда едут. Жена игрока сборной Украины защищает российских солдат

Супруга Артема Шабанова очень неоднозначно высказалась о войне в Украине и призвала не обижать русских солдат, которые выполняют приказы

Юлианна и мальчики, у которых приказ убивать / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Блогерша Юлианна Чернова решила в соцсетях высказаться о ситуации в Украине.

Начала за здравие, а закончила сочувствием к рашистским уродам, которые приехали в Украину убивать.

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"Давайте не опускаться до уровня конченого человека, уровня ненависти и желать смерти и писать разные гадости русским. Например, чтоб они сдохли, чтоб им кожу живьем содрали и так далее. Поймите, многие выполняют приказы. Многие молодые мальчики не знали куда едут, которые пришли в армию и их отправили типа на учение, а на самом деле на войну. Все – это политические игры, везде много фейков. Мы, простой народ, не знаем кто за чем стоит. Мы видим уже результаты их действий. Это манипуляция, это разжигание ссор между близкими", – написала Юлианна в Instagram.

Напомним, что летом прошлого года Чернова вышла замуж за футболиста Артема Шабанова. Бывший игрок киевского Динамо сейчас выступает за венгерский Фехервар. На его счету также два поединка за сборную Украины.

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