Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець

Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Pablo Morano
Нападаючий Барселони Ліонель Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів всіх часів. Аргентинець оформив дубль в матчі проти Валенсії, довівши рахунок своїм голам на професійному рівні до 741 м'ячі.
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Мессі випередив легендарного бразильця Ромаріо, на рахунку якого залишилося 740 голів. Аргентинець забив 670 голів за Барсу і ще 71 м'яч за збірну Аргентини. Попереду Мессі розташовуються Пеле (762 м'ячі), Йозеф Біцан (762) і Кріштіану Роналду (775), повідомляє sport.es.
Раніше ми писали, що Мессі погодився отримувати в два рази менше, але за однієї умови. Ліонель готовий піти на скорочення річної зарплати до 37 мільйонів євро, але зекономлені гроші повинні бути обов'язково спрямовані на зміцнення складу Барси.
Дивіться гол-красень у виконанні Мессі: