Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець

Завдяки двом м'ячам у ворота Валенсії Ліонель Мессі обійшов Ромаріо і вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів. лідирує в рейтингу Кріштіану Роналду

Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Нападаючий Барселони Ліонель Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів всіх часів. Аргентинець оформив дубль в матчі проти Валенсії, довівши рахунок своїм голам на професійному рівні до 741 м'ячі.

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Мессі випередив легендарного бразильця Ромаріо, на рахунку якого залишилося 740 голів. Аргентинець забив 670 голів за Барсу і ще 71 м'яч за збірну Аргентини. Попереду Мессі розташовуються Пеле (762 м'ячі), Йозеф Біцан (762) і Кріштіану Роналду (775), повідомляє sport.es.

Раніше ми писали, що Мессі погодився отримувати в два рази менше, але за однієї умови. Ліонель готовий піти на скорочення річної зарплати до 37 мільйонів євро, але зекономлені гроші повинні бути обов'язково спрямовані на зміцнення складу Барси.

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Дивіться гол-красень у виконанні Мессі: