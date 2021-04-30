За це вилучають в Іспанії: як Куман образив суддю в матчі Барселони з Гранадою

Головний тренер каталонської команди сказав на адресу рефері невинну фразу, але побачив перед собою червону картку і отримає дискваліфікацію

/ Фото: Reuters

Напередодні в чемпіонаті Іспанії Барселона несподівано програла Гранаді й упустила шанс вийти на перше місце. Господарі володіли м'ячем більше 80% (!) ігрового часу, але пропустили два голи у другому таймі і залишилися на третій позиції.

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Крім всіх інших неприємностей Барси, в цій зустрічі був вилучений її головний тренер Рональд Куман. Що саме сказав нідерландський фахівець арбітру, повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Пишуть, що Куман дозволив собі досить невинний вислів: "Ну, що за персонаж". Куман перебував у шоці, дізнавшись, що за таке в Іспанії вилучають. Навіть на пресконференції він підтвердив, що в спілкуванні зі служителями Феміди не використовував нецензурні вирази. У протоколі ж вказали, що тренер проявив неповагу до судді. Здається, наші керманичі команд дозволяють собі набагато більше, але при цьому не караються навіть жовтою карткою.

Дивіться огляд поєдинку Барселона – Гранада:

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Тепер на Рональда чекає дискваліфікація, її строк визначить спеціальна комісія. Наставник пропустить від одного до трьох матчів.

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