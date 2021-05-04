Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец

4 мая, 12:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Благодаря двум мячам в ворота Валенсии Лионель Месси обошел Ромарио и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров. лидирует в рейтинге Криштиану Роналду

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Нападающий Барселоны Лионель Месси вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров всех времен. Аргентинец оформил дубль в матче против Валенсии, доведя счет своим голам на профессиональном уровне до 741 мяча.

Реклама

Читайте также: Исторические бутсы Месси продали за 125 тысяч фунтов

Месси опередил легендарного бразильца Ромарио, на счету которого осталось 740 голов. Аргентинец забил 670 голов за Барсу и еще 71 мяч за сборную Аргентины. Впереди Месси располагаются Пеле (762 мяча), Йозеф Бицан (762) и Криштиану Роналду (775), сообщает sport.es.

Ранее мы писали, что Месси согласился получать в два раза меньше, но при одном условии. Лионель готов пойти на сокращение годовой зарплаты до 37 миллионов евро, но сэкономленные деньги должны быть обязательно направлены на укрепление состава Барсы.

В тренде
Борьба за медали и выживание: все результаты 24-го тура УПЛ
"Ворскла" - "Динамо"

Смотрите гол-красавец в исполнении Месси:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фотоФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять