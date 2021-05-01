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На зависть форвардам: гол вратаря спас Сарагосу от поражения

1 мая, 10:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На седьмой компенсированной минуте матча против Луго вратарь Сарагосы Кристиан Альварес забил гол и принес своей команде ничью

В матче 37-го тура второго дивизиона чемпионата Испании встретились Луго и Сарагоса. Встреча завершился вничью – 2:2. А спасительный гол гости забили на седьмой компенсированной минуте.

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Во время штрафного удара вратарь Сарагосы Кристиан Альварес пошел к воротам соперника. И после навеса отправил головой мяч в сетку.

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За 37 туров Сарагоса набрала 43 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда опережает зону вылета на пять очков. Луго (37) – на предпоследней позиции.

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Интересно, что три года назад забивал вратарь Луго. На 80-й минуте матча Хуан Карлос нанес удар со своей половины поля, мяч полетел по высокой траектории, и голкипер Спортинга не успел вернуться в ворота.

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