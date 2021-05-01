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На заздрість форвардам: гол воротаря врятував Сарагосу від поразки

1 травня, 10:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На сьомій компенсованій хвилині матчу проти Луго воротар Сарагоси Крістіан Альварес забив гол і приніс своїй команді нічию

У матчі 37-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії зустрілися Луго і Сарагоса. Зустріч завершилася внічию – 2:2. А рятівний гол гості забили на сьомий компенсованій хвилині.

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Під час штрафного удару воротар Сарагоси Крістіан Альварес пішов до воріт суперника. І після навісу відправив головою м'яч у сітку.

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За 37 турів Сарагоса набрала 43 очки і займає 15-е місце в турнірній таблиці. Команда випереджає зону вильоту на п'ять очок. Луго (37) – на передостанній позиції.

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Цікаво, що три роки тому забивав воротар Луг . На 80-й хвилині матчу Хуан Карлос завдав удар зі своєї половини поля, м'яч полетів по високій траєкторії, і голкіпер Спортинга не встиг повернутися в ворота.

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