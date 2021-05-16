Мессі остаточно відпав, його друг Суарес за крок від титулу: ситуація в Ла Лізі перед фінішем

У передостанньому турі першості Іспанії Атлетіко здобув героїчну перемогу над Осасуною – титул вже майже в кишені у "матрацників", але Реал досі в гонці

Атлетіко за крок від чемпіонства / Фото: Reuters

У чемпіонаті Іспанії з футболу близька розв'язка. Відбувся передостанній, 37-й тур, за підсумками якого навіть теоретичні шанси на трофей втратила Барселона, що програла Сельті 1:2 (Мессі, 28 – Санті Міна, 38, 89).

Барселона вперше за 13 років залишилася без чемпіонства два роки поспіль.

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Реал у своєму виїзному матчі здолав Атлетік 1:0 (Начо, 68).

Однак, на жаль для Королівського клубу, він залишається на другому місці, оскільки лідер першості Атлетіко, поступаючись у ході домашньої зустрічі Осасуні 0:1, повторив щось на кшталт подвигу МЮ в фіналі ЛЧ-1999 з Баварією і на останніх хвилинах вирвав перемогу – 2:1 (Ренан Лоді, 82, Суарес, 88 – Будимир, 75).

Отже, перед останнім туром Атлетіко випереджає Реал на два очки.

В останньому турі, 23 травня, Атлетіко грає на виїзді з Вальядолідом, який бореться за виживання. Тим часом Реал прийме вдома Вільярреал, в якого за три дні після того відбудеться фінал Ліги Європи з МЮ.

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Перемога в останньому турі гарантує Атлетіко чемпіонство. Якщо ж "матрацники" зіграють з Вальядолідом внічию або програють, а Реал свій поєдинок виграє, то титул піде до Реала, в якого перевага над Атлетіко за особистими зустрічами.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії