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Зідан йде з Реала вдруге. Хто замінить тренера-рекордсмена

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
16 травня, 08:33
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Французький фахівець сам вирішив покинути королівський клуб – незалежно від результату останніх матчів чемпіонату Іспанії
Зінедін Зідан
Зінедін Зідан / Фото: Reuters

Один з найтитулованіших футбольних клубів планети найближчим часом знову залишиться без головного тренера. 48-річний Зінедін Зідан знову йде з Реала, про що сам повідомив своїм підопічним у роздягальні ще перед матчем з Севільєю минулого тижня.

Нещодавно в тренера Реала кинули пляшкою.

Інформацію про відставку француза розповсюдило видання Onda Cero.

У Лізі чемпіонів Реал дійшов до півфіналу, а в чемпіонаті Іспанії йому залишилося зіграти два матчі: сьогодні – з Атлетиком, через тиждень – з Вільярреалом. "Вершкові" на два очки відстають від Атлетіко і на стільки ж випереджають Барселону. Нагадаємо, Зідан вже тренував Реал в 2016-2018 роках і тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів, чого не вдавалося жодному тренеру. Повернувся в клуб він к березні 2019 го, змінивши Сантьяго Соларі.

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В тренді

Головними кандидатами на заміну Зізу вважаються Массіміліано Аллегрі і Рауль. 53-річний італієць є безробітним вже два роки, а перед цим тренував Мілан і Ювентус, з яким п'ять разів поспіль вигравав Серію А. Легендарний же в минулому гравець Рауль зараз тренує молодь Реала.

Дивіться, як Реал поступився Челсі в півфіналі Ліги чемпіонів:

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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