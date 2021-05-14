Реал розгромив Гранаду і обійшов Барселону в чемпіонаті Іспанії

Мадридський клуб забив чвертьфіналісту Ліги Європи в гостях чотири м'ячі, піднявся на друге місце і тепер відстає від Атлетіко на два очки

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За два тури до фінішу сезону в іспанській Ла Лізі боротьба за чемпіонство не вщухає. У ніч на п'ятницю Реал на виїзді розібрався з Гранадою (4:1), випередив Барселону і наблизився до земляків із Атлетіко на відстань всього двох очок.

В той же час МЮ програв Ліверпулю в скандальному матчі чемпіонату Англії.

Рахунок в Гранаді на 17-й хвилині відкрив Лука Модріч, дещо несподівано опинившись на вістрі атаки. В кінці першого тайму Родріго подвоїв перевагу Реала. В середині другого тайму Хорхе Моліна один гол відіграв, але дуже швидко Альваро Одріосола і Карім Бензема зняли всі питання про переможця. Дивіться огляд матчу:

Підопічні Зінедіна Зідана віддалилися від Севільї, обійшли на два очки Барсу і знову посіли друге місце. Від хлопців Дієго Сімеоне вони так само відстають на два пункти, а попереду залишилося ще два тури.

Усі матчі наступного туру в Іспанії почнуться в неділю, 16 травня, о 19:30. Атлетіко прийме Осасуну, Барселона – Сельту, а Реал поїде в Більбао в гості до Атлетіка.

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Згадаймо, як Реал поступився Челсі в півфіналі Ліги чемпіонів: