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Реал розгромив Гранаду і обійшов Барселону в чемпіонаті Іспанії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 травня, 08:35
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Мадридський клуб забив чвертьфіналісту Ліги Європи в гостях чотири м'ячі, піднявся на друге місце і тепер відстає від Атлетіко на два очки
/ Фото: Reuters

За два тури до фінішу сезону в іспанській Ла Лізі боротьба за чемпіонство не вщухає. У ніч на п'ятницю Реал на виїзді розібрався з Гранадою (4:1), випередив Барселону і наблизився до земляків із Атлетіко на відстань всього двох очок.

В той же час МЮ програв Ліверпулю в скандальному матчі чемпіонату Англії.

Рахунок в Гранаді на 17-й хвилині відкрив Лука Модріч, дещо несподівано опинившись на вістрі атаки. В кінці першого тайму Родріго подвоїв перевагу Реала. В середині другого тайму Хорхе Моліна один гол відіграв, але дуже швидко Альваро Одріосола і Карім Бензема зняли всі питання про переможця. Дивіться огляд матчу:

Підопічні Зінедіна Зідана віддалилися від Севільї, обійшли на два очки Барсу і знову посіли друге місце. Від хлопців Дієго Сімеоне вони так само відстають на два пункти, а попереду залишилося ще два тури.

В тренді

Усі матчі наступного туру в Іспанії почнуться в неділю, 16 травня, о 19:30. Атлетіко прийме Осасуну, Барселона – Сельту, а Реал поїде в Більбао в гості до Атлетіка.

Читайте також: УЄФА завів справу на Реал, Барселону і Ювентус за відмову вийти з Суперліги.

Згадаймо, як Реал поступився Челсі в півфіналі Ліги чемпіонів:

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