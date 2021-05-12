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Ось чому хотіли створити Суперлігу: в трійці найдорожчих клубів немає європейців

12 травня, 19:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Клуб Даллас Ковбойс з американського футболу очолює рейтинг найдорожчих спортивних команд світу. Серед футбольних команд найдорожчою є Барселона

Даллас Ковбойс

Даллас Ковбойс / Фото: Getty Images

Авторитетне видання Forbes опублікувало рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу. Видання відзначає, що вартість футбольних клубів зросла в середньому на 30% за останні два роки, оскільки інвестори бачать невикористаний потенціал глобальної привабливості цього виду спорту.

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Стан 20 найцінніших футбольних команд світу в середньому становить 2,28 мільярда доларів кожна, що на 30% більше, ніж два роки тому, коли був опублікований попередній рейтинг. Стрибок відбувся, незважаючи на зниження доходів, викликане обмеженою відвідуваністю під час пандемії.

Самим же дорогим спортивним клубом світу є представник американського футболу Даллас Ковбойс. За ним слідує бейсбольний клуб Нью-Йорк Янкіс, а третє місце займає баскетбольний Нью-Йорк Нікс. Незважаючи на всі заяви про падіннях доходів Барселона вперше в історії стала найдорожчим клубом світу серед футбольних клубів.

ТОП-10 найдорожчих спортивних клубів світу:

  1. Даллас Ковбойс (американський футбол) – 5,7 млрд доларів
  2. Нью-Йорк Янкіс (бейсбол) – 5,25 млрд
  3. Нью-Йорк Нікс (баскетбол) – 5 млрд
  4. Барселона (футбол) – 4,76 млрд
  5. Реал (футбол) – 4,75 млрд
  6. Голден Стейт Ворріорс (баскетбол) – 4,7 млрд
  7. Лос-Анджелес Лейкерс (баскетбол) – 4,6 млрд
  8. Нью-Інгленд Петріотс (американський футбол) – 4,4 млрд
  9. Нью-Йорк Джайентс (американський футбол) – 4,3 млрд
  10. Баварія (футбол) – 4,21 млрд
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Рейтинг тільки футбольних клубів:

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