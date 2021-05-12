Ось чому хотіли створити Суперлігу: в трійці найдорожчих клубів немає європейців

Даллас Ковбойс / Фото: Getty Images

Авторитетне видання Forbes опублікувало рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу. Видання відзначає, що вартість футбольних клубів зросла в середньому на 30% за останні два роки, оскільки інвестори бачать невикористаний потенціал глобальної привабливості цього виду спорту.

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Стан 20 найцінніших футбольних команд світу в середньому становить 2,28 мільярда доларів кожна, що на 30% більше, ніж два роки тому, коли був опублікований попередній рейтинг. Стрибок відбувся, незважаючи на зниження доходів, викликане обмеженою відвідуваністю під час пандемії.

Самим же дорогим спортивним клубом світу є представник американського футболу Даллас Ковбойс. За ним слідує бейсбольний клуб Нью-Йорк Янкіс, а третє місце займає баскетбольний Нью-Йорк Нікс. Незважаючи на всі заяви про падіннях доходів Барселона вперше в історії стала найдорожчим клубом світу серед футбольних клубів.

ТОП-10 найдорожчих спортивних клубів світу:

Даллас Ковбойс (американський футбол) – 5,7 млрд доларів Нью-Йорк Янкіс (бейсбол) – 5,25 млрд Нью-Йорк Нікс (баскетбол) – 5 млрд Барселона (футбол) – 4,76 млрд Реал (футбол) – 4,75 млрд Голден Стейт Ворріорс (баскетбол) – 4,7 млрд Лос-Анджелес Лейкерс (баскетбол) – 4,6 млрд Нью-Інгленд Петріотс (американський футбол) – 4,4 млрд Нью-Йорк Джайентс (американський футбол) – 4,3 млрд Баварія (футбол) – 4,21 млрд

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Рейтинг тільки футбольних клубів: