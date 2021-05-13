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Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення. Це буде вічний рекорд

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 травня, 08:38
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Португальський нападник продовжує збирати різні статистичні рекорди. Роналду довів лік своїм голам за Ювентус до 100 і встановив унікальне досягнення
Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забив 100 голів за три різних клуби в трьох різних країнах і за свою національну команду. Вчора португалець забив ювілейний гол за Ювентус і зробив це швидше за всіх в історії клубу .

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Роналду забив 100 і більше голів в трьох різних командах:

  • Ювентус – 100
  • Реал – 450
  • Манчестер Юнайтед – 118

Також на рахунку португальця 103 м'ячі в складі національної команди. Від світового рекорду, який належить іранцю Алі Даеї (109 м'ячів), Кріштіану відокремлює всього сім результативних ударів. Чекаємо поновлення рекорду на Євро-2020.

Раніше ми писали, що Роналду вночі привітав рідний клуб з першим чемпіонством за 19 років . Спортинг з Лісабона достроково гарантував собі золоті медалі чемпіонату Португалії після перемоги над Боавіштою, Кріштіану відреагував відразу.

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