Криштиану Роналду установил уникальное достижение. Это будет вечный рекорд

Португальский нападающий продолжает собирать различные статистические рекорды. Роналду довел счет своим голам за Ювентус до 100 и установил уникальное достижение

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил 100 голов за три разных клуба в трех разных странах и за свою национальную команду. Вчера португалец забил юбилейный гол за Ювентус и сделал это быстрее всех в истории клуба .

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Роналду забил 100 и более голов в трех разных командах:

Ювентус – 100

Реал – 450

Манчестер Юнайтед – 118

Также на счету португальца 103 мяча в составе национальной команды. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Криштиану отделяет всего семь результативных ударов. Ждем обновления рекорда на Евро-2020.

Ранее мы писали, что Роналду ночью поздравил родной клуб с первым чемпионством за 19 лет . Спортинг из Лиссабона досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Португалии после победы над Боавиштой, Криштиану отреагировал сразу же.