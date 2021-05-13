Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Криштиану Роналду установил уникальное достижение. Это будет вечный рекорд

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 мая, 08:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Португальский нападающий продолжает собирать различные статистические рекорды. Роналду довел счет своим голам за Ювентус до 100 и установил уникальное достижение
Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил 100 голов за три разных клуба в трех разных странах и за свою национальную команду. Вчера португалец забил юбилейный гол за Ювентус и сделал это быстрее всех в истории клуба .

Реклама

Читайте также: Макгрегор подвинул Месси и Роналду. Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

Роналду забил 100 и более голов в трех разных командах:

  • Ювентус – 100
  • Реал – 450
  • Манчестер Юнайтед – 118

Также на счету португальца 103 мяча в составе национальной команды. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Криштиану отделяет всего семь результативных ударов. Ждем обновления рекорда на Евро-2020.

Ранее мы писали, что Роналду ночью поздравил родной клуб с первым чемпионством за 19 лет . Спортинг из Лиссабона досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Португалии после победы над Боавиштой, Криштиану отреагировал сразу же.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Спортивные истории
История одной фотографии
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Меня змея укусила в то место, куда попал мяч

Александр Зинченко футболист Манчестер Сити
Что говорил чемпион

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять