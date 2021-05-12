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Роналду вночі привітав рідний клуб з першим чемпіонством за 19 років

12 травня, 09:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Спортинг з Лісабона достроково гарантував собі золоті медалі чемпіонату Португалії після перемоги над Боавіштою, Кріштіану відреагував відразу ж

/ Фото: Reuters

Учора пізно ввечері в Португалії визначився чемпіон країни. Вперше з 2002 року головний національний трофей дістанеться лісабонському Спортінгу, який виступить і в головному єврокубку. Дізнайтеся, хто вже отримав путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

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У 32-му турі столична команда обіграла вдома Боавішту, яка нині бореться за виживання, з рахунком 1:0. Отже, за два тури до завершення сезону Спортинг на 8 очок відірвався від Порту і на 12 – від Бенфіки. Конкуренти вже не зможуть його наздогнати. Це 19-я перемога команди в чемпіонаті.

36-річний Кріштіану Роналду оперативно відреагував на успіх рідного клубу і вночі написав привітання на своїх сторінках в соцмережах.

Нагадаємо, Кріштіану перебував у системі Спортинга у віці 12-18 років (у 1997-2003 роках) і в юному віці пізнав смак чемпіонства. Потім він перебрався в англійський Манчестер Юнайтед. До речі, за однією з версій преси, завершити кар'єру зірковий футболіст хоче саме в Спортингу, куди він збирається повернутися з Ювентуса.

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Днями Роналду полетів з любов'ю на літаку з ліжком.

Дивіться, як невдало Спортинг грав із Істанбулом у Туреччині в минулому році:

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