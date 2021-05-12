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Макгрегор посунув Мессі і Роналду. Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів

12 травня, 18:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боєць ММА Конор Магрегор за рік заробив 180 мільйонів доларів, причому за виступи в октагоні він отримав тільки 22 млн

Ірландський боєць Конор Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Forbes. Підрахунок доходів вівся в період з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021-го. Враховувалися всі призові, зарплати і бонуси, отримані за спортивні виступи, а також доходи від спонсорських угод і ліцензій, гонорари за участь в заходах і доходи від бізнесу.

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За звітний період ірландець заробив 180 мільйонів доларів. Причому за виступи в октагоні він отримав лише 22 мільйони. Інші доходи – від реклами та продажу його бренду віскі.

До сих пір Макгрегор потрапляв в рейтинг Forbes лише одного разу – в 2018 році він зайняв в ньому четверте місце з доходом в $ 99млн. Більшу частину цієї суми він отримав за програний бій з Флойдом Мейвезером.

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Друге місце в цьому списку зайняв капітан Барселони Ліонель Мессі, який заробив 130 мільйонів доларів. На третьому рядку розташувався нападник Ювентуса Кріштіану Роналду (120 мільйонів).

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Рейтинг Forbes

  1. Коннор Макгрегор (ММА) – 180
  2. Ліонель Мессі (футбол) – 130
  3. Кріштіану Роналду (фотбол) – 120
  4. Дак Прескот (американський футбол) – 107,5
  5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5
  6. Неймар (футбол) – 95
  7. Роджер Федерер (теніс) – 90
  8. Льюїс Хемілтон – (автогонки) – 82
  9. Том Брейді (американський футбол) – 76
  10. Кевін Дюрант (баскетбол) – 75

Раніше ми писали, що легендарний баскетболіст Майкл Джордан – єдиний спортсмен у світі, кому вдалося стати мільярдером. Він сколотив грандіозне стан не на майданчику, а завдяки різним рекламним контрактам і частці в Nike Jordan Brand.

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