Макгрегор посунув Мессі і Роналду. Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів

Ірландський боєць Конор Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Forbes. Підрахунок доходів вівся в період з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021-го. Враховувалися всі призові, зарплати і бонуси, отримані за спортивні виступи, а також доходи від спонсорських угод і ліцензій, гонорари за участь в заходах і доходи від бізнесу.
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За звітний період ірландець заробив 180 мільйонів доларів. Причому за виступи в октагоні він отримав лише 22 мільйони. Інші доходи – від реклами та продажу його бренду віскі.
До сих пір Макгрегор потрапляв в рейтинг Forbes лише одного разу – в 2018 році він зайняв в ньому четверте місце з доходом в $ 99млн. Більшу частину цієї суми він отримав за програний бій з Флойдом Мейвезером.
Друге місце в цьому списку зайняв капітан Барселони Ліонель Мессі, який заробив 130 мільйонів доларів. На третьому рядку розташувався нападник Ювентуса Кріштіану Роналду (120 мільйонів).
Рейтинг Forbes
- Коннор Макгрегор (ММА) – 180
- Ліонель Мессі (футбол) – 130
- Кріштіану Роналду (фотбол) – 120
- Дак Прескот (американський футбол) – 107,5
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5
- Неймар (футбол) – 95
- Роджер Федерер (теніс) – 90
- Льюїс Хемілтон – (автогонки) – 82
- Том Брейді (американський футбол) – 76
- Кевін Дюрант (баскетбол) – 75
Раніше ми писали, що легендарний баскетболіст Майкл Джордан – єдиний спортсмен у світі, кому вдалося стати мільярдером. Він сколотив грандіозне стан не на майданчику, а завдяки різним рекламним контрактам і частці в Nike Jordan Brand.