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Роналду забив 100-й гол за Ювентус швидше за всіх в історії клубу

12 травня, 23:50

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Португальський нападник забив ювілейний гол за туринський клуб і встановив чергове досягнення. Роналду знадобилося для цього найменша кількість часу

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Кріштіану Роналду забив 100-й гол за Ювентус. Сталася ця історична подія в матчі 36-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло (3:1). Португалець відзначився перед самою перервою після передачі Адріена Рабьо.

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Як повідомляє Opta Paolo, Роналду забив 100 м'ячів швидше за всіх в історії Ювентуса – йому знадобилося всього три сезони. Португалець випередив таких легенд клубу як Омар Сіворі, Роберто Баджо, Феліпе Борель і Мішель Платіні.

Раніше ми писали, що Роналду вночі привітав рідний клуб з першим чемпіонством за 19 років. Спортинг з Лісабона достроково гарантував собі золоті медалі чемпіонату Португалії після перемоги над Боавіштою, Кріштіану відреагував відразу.

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